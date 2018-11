Darmowe taksówki dla wrocławskich seniorów. Ruszył program Taxi 75+

Władze Wrocławia uruchomiły pilotażowy program Taxi 75+. Seniorzy, którzy mają 75 i więcej lat, mogą za darmo jeździć taksówkami. Do końca roku będą to cztery przejazdy w miesiącu, od przyszłego roku - dwa. Wrocław do końca 2019 r. na program rozdysponował 400 tys. zł.

Seniorzy, którzy posiadają Wrocławską Kartę Seniora i ukończyli 75 lat, mogą skorzystać z darmowych przejazdów taksówkami (wroclaw.pl)

Nową ofertę dla seniorów Wrocław przygotował ze stowarzyszeniem Żółty Parasol. Miasto na darmowe taksówki dla seniorów w pilotażowym programie Taxi 75+ przeznaczy 400 tys. złotych. Najlepszą ofertę na obsługę programu złożyło Taxi Grosz i to ta korporacja będzie wozić seniorów.

– Z taxi dla seniorów mogą korzystać osoby, które ukończyły 75. rok życia i są użytkownikami Wrocławskiej Karty Seniora. To jest jednocześnie reklama tej karty, dlatego serdecznie zapraszamy wrocławskich seniorów, aby udali się do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego w celu jej założenia. Na pewno będziemy ją rozwijać tak, aby zapewniała coraz lepszą ofertę dla seniorów – mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, podczas inauguracji programu Taxi 75+.

Seniorzy bezpłatnie taksówkami będą mogli jeździć wyłącznie do lekarzy specjalistów lub urzędów. Prezydent Sutryk na swoim Twitterze zapewnia, że również na cmentarze, ale w oficjalnym komunikacie mowa jest jedynie o publicznych przychodniach i urzędzie miasta.

Przejazd trzeba będzie zamówić z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, a maksymalnie z 30-dniowym. Do końca tego roku seniorzy będą mogli skorzystać z 4 przejazdów w miesiącu, a od 2019 r. z dwóch przejazdów. Przy czym powrót traktowany jest jako osobny przejazd, więc można to traktować, jako dwie podróże w miesiącu do końca 2018 r. oraz jedną podróż miesięcznie od 2019 r.

Senior, który chce pojechać do lekarza i od niego wrócić, musi zamówić osobno dwa przejazdy. Skoro musi to zrobić z 3-dniowym wyprzedzeniem, powinien przewidzieć, ile czasu spędzi u lekarza czy w urzędzie, by do domu wrócić darmową taksówką. Kierowca zaczeka do 15 minut.

Specjalna taksówka dla seniorów odbyła już nawet pierwszy kurs. O wrażeniach opowiedziała pani Ewa Rapacz, która testowała ją - jako pierwsza - z prezydentem Wrocławia.

– Co bardzo dla mnie ważne, taksówka była wysoka, więc łatwo było do niej wsiąść. Kierowca jechał bardzo spokojnie, nie hamował ostro. Bardzo miło będę wspominać ten pierwszy kurs - podkreśliła Ewa Rapacz, wrocławska seniorka i liderka grupy "Ocaleni", działającej przy Wrocławskim Centrum Seniora.

Rejestracja

Senior zainteresowany programem Taxi 75+ powinien najpierw zgłosić się z dowodem osobistym do siedziby Wrocławskiego Centrum Seniora, przy pl. Dominikańskim 6 lub Stowarzyszenia "Żółty Parasol" przy ul. Wyszyńskiego 75A we Wrocławiu (godz. 10.00 do 14.00), gdzie po spełnieniu określonych w regulaminie warunków (miejsce zamieszkania: Wrocław, wiek: 75+) otrzyma Złotą Wrocławską Kartę Seniora z unikalnym numerem.

Złota Wrocławska Karta Seniora, upoważniająca do skorzystania z programu Taxi 75+ (a także dotychczasowych zniżek i promocji), wydawana będzie także w mobilnych punktach na terenie całego miasta, których lista podana zostanie na stronach internetowych miasta i w materiałach promocyjnych.

Jak skorzystać z bezpłatnej taksówki?

Osoba zamawiający przejazd musi przygotować Złotą Wrocławską Kartę Seniora lub pamiętać jej numer. Będzie trzeba go podać podczas zamawiania przejazdu taksówką.

Zamówienia dokonuje się telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, pod numerem: 794 123 124. Należy podać informację kiedy (dzień i godzina) i pod jaki adres ma przyjechać taksówka oraz gdzie ma zawieźć. Koniecznie trzeba pamiętać, że bezpłatną taksówką można jechać wyłącznie do lekarza specjalisty lub do urzędu.

Zamawiający powinien też poinformować, czy będzie mu towarzyszył opiekun – osoba wspierająca musi mieć min. 16 lat.

Zlecenia na przejazdy w danym miesiącu będą przyjmowane do chwili wyczerpania budżetu na ten miesiąc.

Transakcja rozliczana jest bezgotówkowo - nie płaci się taksówkarzowi, opłatę za kurs ureguluje miasto. Podróżować można w dni robocze w godzinach 7-18 i tylko w granicach Wrocławia.

We Wrocławiu mieszka ponad 50 tysięcy osób powyżej 75. roku życia.