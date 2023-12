Darmowy przejazd A1 przedłużony. Rząd Donalda Tuska podjął decyzję

- Ludzie przyzwyczajają się do tego, co jest dla nich korzystne. Nie chcemy dewastować ludziom planów, niszczyć przyzwyczajenia do dobrych zmian - tłumaczył decyzję rządu Donald Tusk na konferencji prasowej. - Natomiast mieliśmy na rządzie ciekawą dyskusję o tym, czy Polacy, którzy nie korzystają z autostrad, powinni współfinansować zwolnienie z opłat. Są rodziny, których nie stać na paliwo, które nie mają samochodu. Trzeba się nad tym zastanowić. Na razie zdecydowaliśmy się na doraźne rozwiązanie - dodał szef polskiego rządu.