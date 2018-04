Decathlon ostrzega przed produktem. Sprzedawali go przez trzy lata

Po 3 latach sprzedaży Decathlon prosi o zaprzestanie korzystania ze sprzedawanych przez siebie rakietek do badmintona. Klienci, którzy zwrócą je do sklepu, otrzymają zwrot pieniędzy.

Ostrzeżenie wydane przez Decathlon dotyczy rakiety do badmintona BR720 Solic Artengo (kod produktu 8329345). Model ten sprzedawano od 1 lutego 2015 r. do 21 lutego 2018 r.

Producent przeprasza za niedogodności, a sieć zaprasza klientów do zwrotu rakiety i odbioru kwoty jej zakupu. Klienci mają na to czas do 15 sierpnia.