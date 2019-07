"Die Welt": reparacje dla Grecji i Polski

Po najnowszej ekspertyzie Bundestagu, niemiecka Lewica wezwała rząd w Berlinie do wypłaty reparacji wojennych Grecji i Polsce. „Die Welt” uważa, że Lewica wypaczyła sens raportu ekspertów, a roszczenia są nieuzasadnione.

Zespół ekspertów Bundestagu przygotowujący naukowe ekspertyzy jest solidną i neutralną politycznie instytucją. Nie da się jednak zupełnie wykluczyć wykorzystania ocen tego gremium do osiągnięcia politycznych celów poprzez odpowiednią prezentację dokumentu opinii publicznej – pisze w czwartek publicysta „Die Welt” Sven Felix Kellerhoff.

Zdaniem autora do takiej właśnie manipulacji doszło w przypadku nowej ekspertyzy dotyczącej zasadności roszczeń reparacyjnych ze strony Grecji i Polski. Jak wyjaśnia, chodzi o aktualizację wcześniejszego raportu w związku z decyzją greckiego parlamentu zobowiązującą rząd w Atenach do wysunięcia wobec Niemiec roszczeń reparacyjnych. O aktualizację raportu zwrócił się do ekspertów parlamentu klub Lewicy.