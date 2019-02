Dieta na NFZ. Fundusz uruchamia portal z przepisami i listami zakupów

Zaloguj się, podaj swoją wagę i wiek, pobierz listę przepisów i zakupów na dwa tygodnie. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił portal z darmowymi dietami.

Do wyboru są trzy opcje: 1200 DASH, 1500 DASH oraz 1800 DASH, gdzie cyfra to liczba kalorii (po podaniu potrzbnych danych portal powie nam, ile dziennie powinniśmy spożywać), a litery DASH to skrót od Dietary Approaches to Stop Hypertension, czyli w skrócie dieta na "powstrzymanie nadciśnienia".