Diety pudełkowe: zamówień jest mniej, ale dla niektórych może to być szansa na przetrwanie

Dieta pudełkowa może być wygodnym rozwiązaniem dla wszystkich osób, które w czasie epidemii chcą ograniczyć do minimum czas spędzany na zakupach spożywczych lub nawet całkowicie z nich zrezygnować. Gotowe zestawy posiłków dowożone są pod drzwi, bez konieczności wychodzenia z domu, a dostawa odbywa się bez bezpośredniego kontaktu z kurierem. Mimo to w branży widoczny jest wyraźny spadek zamówień.

– Marzec był bardzo dziwnym miesiącem. Tuż po decyzji o zamknięciu szkół miał miejsce delikatny wzrost liczby zamówień. W większości byli to nowi klienci, którzy wcześniej nie korzystali z diety pudełkowej. Można domyślać się, że pojawili się w związku z "paniką zakupową" w branży spożywczej i zatorami w zakupach spożywczych online – mówi Przemysław Skokowski z Dietly.pl, porównywarki cateringów dietetycznych

– Jednak w drugiej połowa marca widoczne już były duże spadki. Catering dietetyczny jest usługą z wyższej półki cenowej, gdzie za pięć posiłków dziennie płaci się od 55 zł w górę. Coraz mniej osób jest pewnych pracy i zarobków na dotychczasowym poziomie, dlatego na początku widzieliśmy spadki rzędu 35 proc., a ostatni tydzień to już 50 proc. w porównaniu do tego, co miało miejsce na początku marca – dodaje Skokowski.