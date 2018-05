Długie 72 dni wakacji dzieci. Dla rodziców finansowa gehenna

Jak przy 26 dniach urlopu obstawić jedne z najdłuższych wakacji w historii? Nawet odliczając 22 dni weekendów i jedno sierpniowe święto, trzeba będzie głęboko sięgnąć do kieszeni. Prócz wspólnych wakacji, rodzice już myślą o sfinansowaniu kolonii. Nawet 500+ niewiele pomoże.

Wakacje 2018 mogą okazać się jednymi z najdłuższych w ostatnich latach. Uczniowie już zacierają ręce na beztroskie lato, podczas gdy ich rodzice załamują ręce i zachodzą w głowę, jak rozplanować urlop i dopiąć domowe budżety.

Opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalendarz roku szkolnego zakłada, że ostatnim dniem szkoły będzie 22 czerwca, a dzieciaki zaczną długo wyczekiwane letnie wakacje w sobotę 23 czerwca.

Długie lato

Oznacza to, że do pierwszego dzwonka będą miały aż 72 dni wolne. Choć zgodnie z terminarzem koniec wakacji przypada 31 sierpnia, to do szkoły pójdą dopiero po weekendzie, czyli w poniedziałek 3 września.

Wakacyjna swoboda uczniów to jednocześnie zagwozdka dla rodziców. Zakładając, że zachowają cały urlop na lato i tak dysponują maksymalnie 26 dniami urlopu (pracownicy ze stażem krótszym niż 10 lat, mają ich 20). I tu się zaczyna matematyka i dribling kalendarzem.

W puli wakacyjnej znajdują się 22 dni weekendowe. Zakładając, że mamy je wolne, zostaje 50 dni roboczych do obstawienia. Rachunek uda się jeszcze uszczuplić o ustawowo wolne święto przypadające 15 sierpnia, ale to wciąż 49 dni.

To będzie kosztować

Oczywiście założenie, że uda się przechować pełen urlop na lato jest nader optymistyczne. Przecież po drodze do wakacji, dzieci mają i ferie, i dni dyrektorskie, czyli czas bez zajęć w przerwach między wypadającymi świętami państwowymi jak choćby majówką itp.

Jednak nawet zakładając czysto teoretycznie, że do dyspozycji są te 26 dni, to jeśli małżonkowie nie postanowią spędzać wakacji osobno, zmieniając się w opiece nad dziećmi zabraknie 23 dni.

Jeżeli nie będę mogli poratować się ”instytucją dziadków”, konieczne będzie szukanie dodatkowych zajęć dla dzieci. Organizowane przez miasta półkolonie, zajęcia sportowe w szkołach, czy lekcje muzealne zwykle nie są drogie – wstęp jeśli kosztuje, to zazwyczaj ok. 10-20 zł. To rozwiązania jednak ma poważne wady. Nawet jeśli uda się "połapać" kilka różnych zajęć, kłopotem są godziny tego zorganizowanego czasu, bowiem na ogół nie pokrywają ponad 8-godzinej nieobecności rodzica.

Rodzice mają możliwość również wykupienia kolonii lub warsztatów. Koszty takiego rozwiązania są jednak znaczne.

Zaczynając od wspólnych wakacji rodziny w modelu 2+2 - 14 dni w sezonie np. nad polskim morzem to wydatek w zaokrągleniu bliski 10 tys. zł. Ile kosztują letnie kolonie? Za 10 dni wypoczynku jednego dziecka płaci się około 1,4 tys. zł -2 tys. zł. Przy dwójce będzie to w korzystniejszym wariancie blisko 3 tys. zł.

To w sumie 13 tys. zł za wakacje dla dzieci plus inwencja własna przy organizacji pozostałych (nie wyjazdowych) dni urlopu z dzieckiem.

To może jakieś zajęcia lub warsztaty? Bardzo często są one jednak płatne. Jak sprawdzaliśmy w fiansach WP, tygodniowy kurs np. języka hiszpańskiego w Krakowie dla dzieci w wieku 6-11 lat trzeba by zapłacić 510 zł. Dziecko miałoby wtedy zapewnioną opiekę od poniedziałku do piątku między godziną 10 a 15, łącznie z posiłkami.

Tygodniowy kurs językowy dla nastolatków 12-15 lat, który zajmowałby dzieci w godzinach 10-13 i kosztował 280 zł. Tak więc przy dwójce dzieci to znów koszt w granicach tysiąca złotych.

500+ może nie starczyć

Czy rządowy program Rodzina 500+ może pomóc rodzicom w wakacyjnych finansach. Tylko częściowo. Przy rodzinie 2+2 ze średnimi zarobkami, wakacje to dwie wypłaty – za lipiec i sierpień - po 500 zł na drugie dziecko.

W sumie więc od państwa rodzice otrzymają 1 tys. zł. Nie pokryje on wyjazdu kolonijnego dzieci, ani tym bardziej wspólnych wakacji rodziny, ale może wspomóc w opłaceniu zajęć lub kursów organizowanych w miastach.