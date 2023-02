Do końca kwietnia cały zamówiony węgiel dotrze do gmin. PGG mówi, jak idą dostawy

Do gmin trafi ponad milion ton węgla od PGG

17 stycznia prezes PGG Tomasz Rogala mówił, że w 2022 r. do blisko 900 gmin trafiło ponad 400 tys. ton węgla, a do końca kwietnia tego roku planowane jest dostarczenie – zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem samorządów – dalszych ok. 800 tys. ton. Od 1 stycznia do 17 stycznia do samorządów wysłano ok. 100 tys. ton surowca. W tym czasie spółka podpisywała aneksy do umów z gminami, precyzujące warunki tegorocznych dostaw.