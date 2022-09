Pomalowali kamienie i sprzedali jako węgiel. Oszustwo w Zawierciu

Brak węgla w całej Polsce sprawił, że do akcji wkroczyli bezwzględni oszuści. Szukają coraz to nowych sposobów na to, by nabić w butelkę zdesperowanych ludzi. Nie ma dnia, by policja nie informowała o kolejnych osobach, które padły ofiarą przestępców. Mieszkańcowi Zawiercia zamiast węgla oszuści sprzedali pomalowane na czarno kamienie.