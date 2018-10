Do Polski przybędzie hiszpański okręt Juan Sebastian de Elcano. Gratka dla miłośników żaglowców

W połowie czerwca przyszłego roku do portu w Gdyni zawinie okręt szkolny Marynarki Wojennej Hiszpanii Juan Sebastian de Elcano. Żaglowiec będzie można podziwiać przez cztery dni.

Wizyta będzie częścią 91. rejsu szkoleniowego okrętu, który potrwa od stycznia do lipca przyszłego roku. W jego trakcie Juan Sebastian de Elcano odwiedzi między innymi Karaiby i USA.

Jak pisze "Wyborcza", mierzący 113 metrów długości okręt to czwarty co do wielkości żaglowiec szkolny świata. W swojej 91-letniej historii przemierzył ponad 2 mln mil morskich, z czego 60 proc. wyłącznie pod żaglami.