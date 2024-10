Do wzięcia 400 zł na dziecko. Nie warto zwlekać z wnioskiem

Program "Dobry Start" skierowany jest do rodziców uczniów. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością - do 24 lat. Program obejmuje wszystkich uczniów bez względu na dochód rodziny, ale nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz studentom.