Nawet ponad 60 tys. zł w dwa lata. Nowe świadczenie od wtorku

Od 1 października rodzice mogą ubiegać się o dodatki w programie "Aktywny rodzic". To trzy świadczenia: "Aktywnie w domu", "Aktywnie w żłobku" i "Aktywni rodzice w pracy". Kwoty wsparcia wahają się od 500 do 1500 zł miesięcznie. Wnioski można składać do ZUS od 1 października.