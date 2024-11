Dobra wiadomość dla Polaków w Niemczech. Od stycznia urosną płace

Jak podaje niemiecki portal apotheke.adhok.de, od 1 stycznia 2024 r. w Niemczech obowiązuje płaca minimalna w wysokości 12,41 euro (w przeliczeniu ok. 53,44 zł na dzień 28 listopada 2024 r.). Od nowego roku płaca minimalna wzrośnie do 12,82 euro (w przeliczeniu ok. 55,20 zł na dzień 28 listopada 2024 r.).