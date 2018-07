Dodatkowe 300 mln zł na ochronę polityków. Nowa służba dostanie zastrzyk pieniędzy

Aż 90 funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa odeszło z pracy w tym roku, bo nie dostali obiecanych podwyżek. Rząd postanowił to naprawić i zdecydował, że na SOP pójdzie dodatkowe 327 mln zł.

To jeszcze nie koniec. Przygotowany przez PiS projekt ustawy zakłada wzrost do 75 proc. dodatków do uposażenia zasadniczego, a także zwiększenie do 326,9 mln zł maksymalnego wzrostu wydatków na SOP w ciągu 9 lat.