Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - co powinieneś wiedzieć?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - co musisz wiedzieć?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został decyzją rządu wydłużony dla rodziców dzieci do lat 8, o ile ci nie zdecydują się posyłać dzieci do żłobków i przedszkoli. Przypomnijmy jednak, że tarcza antykryzysowa 3.0, która jest ustawą, uzależniła prawo do zasiłku od tego, czy żłobek lub przedszkole jest otwarte.