Dom bez zezwolenia. Wiceminister rozwiewa wątpliwości

Budując dom o powierzchni do 70 metrów kwadratowych, nie trzeba mieć pozwolenia na budowę, kierownika budowy i prowadzenia dziennika. Gdzie można go postawić i co z możliwością sprzedaży takiej nieruchomości? Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński odpowiada na najbardziej nurtujące pytania.