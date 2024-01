Domowe pączki na sprzedaż. Kobieta nie mogła uwierzyć, gdy zobaczyła cenę

To niejedyne oferty. Nie wszędzie jest to tak kosztowna opcja. Mieszkanka pomorskiego Tczewa oczekuje za pączka z lukrem i z marmoladą 7 zł. Czekoladowy jest o złotówkę droższy. Pistacjowy kosztuje aż 9 zł. W Krakowie za domowego pączka z nadzieniem różanym zapłacimy 5 zł. Z kolei mieszkanka jednej z podwarszawskich miejscowości wycenia takowego na 4 zł. "Waga pączka to ok. 90 g" – podaje w ogłoszeniu. Oto przykładowe ceny w innych regionach Polski: