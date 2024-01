Indeks Big Maca. Najnowsze dane dotyczące wskaźnika. Co z nich wynika?

Jak jednak wyjaśnia portal businessinseider.pl, tygodnik "The Economist" oprócz surowego indeksu Big Maca przedstawia również wskaźnik uwzględniające siłę nabywczą mieszkańców danego kraju, a więc porównanie wskaźnika do PKB per capita. "Gdy uwzględni się już przeliczenie według PKB na mieszkańca, wtedy złoty okazuje się nie niedowartościowany, ale wręcz przewartościowany względem dolara i to o 3,9 proc. (...). Gdyby rok temu ktoś, kierując się indeksem Big Maca i kupował złotego za dolary, to teraz byłby dużo bogatszy" - informuje Business Insider.