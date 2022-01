Domy bez pozwolenia weszły w życie. Zdaniem ministra będą tańsze niż kawalerka w mieście

Od poniedziałku 3 stycznia Polacy mogą budować domy jednorodzinne do 70 m kw. bez pozwolenia, gdyż był to jeden z elementów Polskiego Ładu. Oznacza to, że do takiej inwestycji nie potrzebują pozwolenia na budowę. Nie muszą też ustanawiać kierownika budowy i prowadzić dziennika budowy.