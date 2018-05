Doniesiesz na gapowicza, dostaniesz bony. Kontrowersyjny pomysł we Włoszech

Włosi wpadli na pomysł, jak poradzić sobie z pasażerami podróżującymi „na gapę”. Werbują osoby, które stale korzystają z komunikacji miejskiej, aby informowały odpowiednie służby o przypadkach jazdy bez biletu. Będą również patrzeć na pracę kierowców. W zamiana otrzymają bony towarowe.

- Postanowiliśmy wypróbować ten model poprawy jakości usług, dość rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, jak się nam uda. Szukamy 50 osób z głową na karku, ale nie fanatyków - tłumaczy szef firmy Mariano Vettori, co czytamy na łamach portalu www.tvp.info.

Kierowcy autobusów również nie będą mieli łatwo. „Anonimowi” obserwatorzy będą patrzeć na to, czy kierowcy przekraczają prędkość lub czy używają smartfonów podczas pracy.

Włoskie media nazwały akcję w Bolzano słowami „casting na agentów 007”. W ramach „wynagrodzenia” informatorzy mogą liczyć na bon o wartości 150 euro (co w przeliczeniu na naszą walutę daje ok. 640 zł) do wydania w jednej z sieci supermarketów.