Dowiózł pizzę w ulewę, dostał 2 zł napiwku. W Polsce to norma

Dwa złote. Tyle napiwku dostał dostawca pizzy, który dzielnie brnął przez zalane ulice Gdańska, by dowieźć klientowi zamówiony posiłek. Mało? Niekoniecznie.

Biorąc pod uwagę, jak bardzo się poświęcił, wydaje się, że to mało. Gdyby szukać wytłumaczenia, można pogdybać, że klient wcale nie musiał wiedzieć, ile wysiłku włożył w ten transport dostawca. A nawet jeśli wiedział, to taka kwota też nie powinna oburzać. W Polsce tak się po prostu daje napiwki.

Pokazuje to choćby historia, którą opisywaliśmy w ubiegłym roku . Kelnerka obsługiwała stolik, który "zjadł" za 1,4 tys. zł. I dostała za to 10 zł.

Zachowaniu Polaków w restauracjach przyjrzała się Szkoła Główna Handlowa. Z jej badania wynika, że napiwek za każdym razem zostawia co piąty Polak. Ponad połowa z nas daje go od czasu do czasu, dosyć często albo bardzo często. Co piąty dorzuca coś kelnerowi rzadko. Tylko trzy procent - nigdy.