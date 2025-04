Ta moneta 2 zł jest warta krocie. Sprawdź, czy masz ją w portfelu

Dwuzłotówka z 1994 r. może osiągać na aukcjach ceny sięgające 300-400 zł. Jak podaje "Fakt", jej wartość wynika z rzadkości. Moneta została wybita jedynie w ograniczonej liczbie - 79 644 sztuk. To czyni ją jednym z najrzadszych pieniędzy obiegowych III RP, co przyciąga kolekcjonerów .

Moneta ta, mimo że trafiła do obiegu po reformie walutowej, nosi datę 1994 r., czyli sprzed denominacji, co dodaje jej historycznego znaczenia. Dla numizmatyków to symboliczny "pierwszy rocznik" nowego pieniądza po transformacji systemowej. Stan zachowania monety również wpływa na jej wartość - im lepszy, tym wyższa cena.