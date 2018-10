Drogo, drożej. Ceny szybują nawet o kilkadziesiąt proc. w skali roku

Za te same pieniądze Polacy kupują coraz mniej. Rosnące płace nie wystarczą, bo codzienne wydatki stają się coraz droższe i drenują portfele. W ciągu zaledwie roku chleb zdrożał o 10 proc., a ziemniaki aż o 40 proc.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w sklepach jest drożej niż przed rokiem. Ceny we wrześniu 2018, w porównaniu do września 2017 r., wzrosły o blisko 2 proc. To niewielki wzrost. Jednak, jak informuje dziennik Fakt, powołując się na dane portalu handel.pl, monitorującego ceny w największych marketach w Polsce, sytuacja nie jest już tak różowa.