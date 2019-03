Droższe pakiety na Netflixie. "Tylko testujemy reakcje"

Na polskim Netflixie pojawiają się nowe ceny za dostęp do treści. Niektóre pakiety są droższe o kilkanaście zł, a ceny czasem zależą od tego, na jakim urządzeniu się otwiera ofertę. - Tylko testujemy reakcje klientów - odpowiada amerykańska platforma.

Nowe ceny są co prawda różne, ale jedno się powtarza - jest zazwyczaj dużo drożej niż przedtem. - Warianty cen są różne, w tym najwyższym pakiet Standard kosztuje 49 zł, zamiast 43 zł, zaś pakiet Premium ma podrożeć z 52 do 65 zł - czytamy w serwisie WirtualneMedia . Ceny potrafią się nawet różnić w zależności od urządzenia na którym oferta jest otwierana.

Co na to wszystko Netfllix? Zapewnia, że to na razie tylko testy. - Nie oznaczają one wprowadzenia konkretnych nowych cen, a ich testowe wartości nie są widoczne dla wszystkich użytkowników - zapewnia amerykańska platforma w komunikacie dla polskich mediów. Firma już zresztą kiedyś testowała na polskich użytkownikach nowe rozwiązania, na przykład pakiet Ultra za 63 zł miesięcznie. Ostatecznie nie zdecydowano się jednak na jego wprowadzenie.