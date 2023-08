Droższe parkowanie w Zakopanem. Miasto podnosi ceny turystom

Zostań użytkownikiem Zakopiańskiej Karty Mieszkańca

Władze Zakopanego zaznaczają natomiast, że dzięki wdrożeniu Zakopiańskiej Karty Mieszkańca mieszkańcy tego miasta, którzy uzyskają ten dokument są uprawnieni do płacenia dotychczasowych stawek opłat: pierwsza godzina to koszt 3,00 zł, druga godzina – 3,50 zł, a trzecia – 4,30 zł. Ponadto użytkownicy karty mają możliwość jednokrotnego w danym dniu bezpłatnego postoju przez pierwsze 60 minut na obszarze podstref A, B, C na podstawie uzyskanego w parkomacie bezpłatnego biletu dostępnego raz na dobę.