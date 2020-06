Drożyzna nad morzem? Czytelnicy udowadniają, że można zjeść obiad bez wydawania połowy pensji

Można taniej!

"Spędziłem weekend w Stegnie. Na obiady jeździłem do smażalni ryb w porcie w Kątach. Bardzo smaczna zupa rybna za 12 zł. Porcja frytek, surówka oraz 25 dag dorsza w cenie 28zł. Inny zestaw: zupa rybna, frytki, surówka i duża porcja flądry w cenie 40 zł. Zawsze wybieram Mierzeję Wiślaną ze względu na mniejszą liczbę ludzi" – pisze pan Tadeusz.

- Do dań dołożone było po miseczce 300 ml zupy – dodaje pani Małgosia.

Z kolei pan Grzegorz z Łodzi, który gości w Karpaczu podesłał rachunek za dwie porcje jedzenia, opiewający na ponad 104 złote. Mogłoby się wydawać, że to sporo, ale w jego skład wchodzą (oprócz dodatków) dwie porcje pieczonego mięsa w cenie 80 złotych za kilogram. Jedna z nich waży 46 deka, druga zaś – 72 deka. W cenie jest więc zawarte prawie 1,2 kilograma mięsa.

Mimo wszystko tanio nie jest i niewykluczone, że będziemy musieli przywyknąć do drożyzny. Gastronomia i turystyka to branże, które mocno odczuły gospodarcze skutki epidemii. Po dwóch miesiącach przestoju właściciele restauracji chcą odrobić straty. Kwestią osobną są galopujące ceny.

W marcu statystycy GUS-u podali rekordowo wysokie odczyty inflacji. W kwietniu co prawda przyhamowała do poziomu poniżej 4 proc., ale i tak jest prawie najwyższa w Unii Europejskiej. Zwłaszcza że jeśli bierzemy pod uwagę tylko żywność, to jej cena wzrosła o 7,4 proc.