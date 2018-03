Drugi raz stracili dorobek życia w święta wielkanocne. Internauci ruszyli z pomocą

- Mogliśmy tylko stać i obserwować, jak dorobek życia znika w oczach. 15 minut. I już było po biznesie, cały spłonął - opowiada Andrzej Malewski. Jest przed 30-tką, w podwarszawskiej miejscowości prowadzi pasiekę. Wraz z żoną sprzedaje miody. A w zasadzie sprzedawał, bo kilka dni temu majątek ich życia strawił ogień.

- Ciężko opisać to uczucie. Dzień wcześniej skończyłem pracę o 22, wyłączyłem sprzęt, kilkadziesiąt minut sprzątałem i się jeszcze krzątałem po magazynie. Nad ranem obudziły nas strzelające korki. A przez okno zobaczyłem cały budynek w ogniu. Próbowaliśmy to gasić, ale w środku była butla z gazem, więc szybko zrezygnowaliśmy. Stanęliśmy obok siebie, zadzwoniliśmy po straż pożarną i oglądaliśmy, jak część życia płonie - opowiada Wirtualnej Polsce Andrzej.

To ich druga Wielkanoc z problemami. Równo rok temu pszczoły padły. Któryś z okolicznych rolników otruł je środkiem na porzeczki, nie było co ratować. Sprawca nie został wykryty, więc nie było od kogo domagać się odszkodowania. Malewscy zaczęli budować wszystko od nowa.

Czy ktoś zrobił to po złości? Andrzej Malewski nie chce tego nawet sugerować. Woli myśleć, że okoliczni mieszkańcy nie są dla nikogo złośliwi. I tak samo teraz. Sam stawia na instalację elektryczną.

- Jakby się dłużej nad tym zastanowić, to mieliśmy jakieś niesamowite nieszczęście. Do tej pory cały biznes prowadziliśmy w zupełnie innym miejscu. Było ciasne, nieco gorzej ulokowane, ale nic złego się tam nie działo. Pomyślałem, że przeniosę całość do drewnianego domku i sprawdzę, czy wszystko zagra. Nie minęło kilka dni, a już wszystko spłonęło. Nawet nie zdążyłem pomyśleć o ubezpieczeniu tego miejsca - mówi. I uczciwie przyznaje, że brak ubezpieczenia był jego błędem.