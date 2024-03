Duża sieć podjęła decyzję. To czeka Polaków po świętach

W marcu tego roku zapadła jednak decyzja, by tego ochronnego okresu nie przedłużać. Wraz z końcem kwartału, czyli od początku kwietnia, stawka VAT automatycznie wzrośnie do 5 proc. To stawia sieci handlowe przed dylematem, czy podnieść ceny produktów i przerzucić koszt podatku na klientów, czy zdecydować się na zmniejszenie swojej marży.