Duże zmiany w dziedziczeniu. Niektórzy pożegnają się ze spadkiem

Ponadto, proces wydziedziczenia został uproszczony, co może skutkować utratą prawa do zachowku przez daną osobę.

Adwokat Paulina Iwanowicz wyjaśniła Infor.pl, że zachowek pełni rolę ochronną dla najbliższych, równoważąc wolność sporządzania testamentu. Wartość zachowku wynosi połowę udziału spadkowego, a w niektórych sytuacjach, jak małoletniość czy trwała niezdolność do pracy, może sięgać dwóch trzecich.

Zmiany obejmują także sposób obliczania zachowku. Do masy spadkowej wlicza się tzw. fundusz założycielski fundacji rodzinnej, pod warunkiem, że nie uwzględniono go w testamencie. Wyjątek stanowi fundusz utworzony ponad dziesięć lat przed otwarciem spadku.

Osoby uprawnione do zachowku mogą dochodzić swoich roszczeń poprzez wezwanie do zapłaty lub złożenie pozwu. Roszczenia te przedawniają się po pięciu latach od otwarcia testamentu, więc zaleca się próby ugodowego rozstrzygnięcia jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu.