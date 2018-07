Duży biznes, mało miejsca

Oszczędzamy wodę, energię, pieniądze, zdrowie, a przede wszystkim czas. Nie przywykliśmy jednak do oszczędzania miejsca, bo w tym przypadku trend jest raczej odwrotny - chcemy mieć go możliwie jak najwięcej i możliwie tylko dla siebie. Co jednak, kiedy prowadzimy duży sklep lub hurtownię? Gdzie bezpiecznie przechowywać sprzęty, kiedy cała nasza rodzina uwielbia jazdę na nartach w zimie, a latem kajaki i nurkowanie? Brak miejsca przestał być już problemem - teraz możemy oszczędzić czas, pieniądze i przestrzeń - za jednym zamachem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

Oszczędzamy wodę, energię, pieniądze, zdrowie, a przede wszystkim czas. Nie przywykliśmy jednak do oszczędzania miejsca, bo w tym przypadku trend jest raczej odwrotny - chcemy mieć go możliwie jak najwięcej i możliwie tylko dla siebie. Co jednak, kiedy prowadzimy duży sklep lub hurtownię? Gdzie bezpiecznie przechowywać sprzęty, kiedy cała nasza rodzina uwielbia jazdę na nartach w zimie, a latem kajaki i nurkowanie? Brak miejsca przestał być już problemem - teraz możemy oszczędzić czas, pieniądze i przestrzeń - za jednym zamachem.

Hala na miarę

Każdy, kto choć raz w życiu szukał magazynu, garażu czy hali na własną rękę wie, jak czasochłonne jest to zadanie. Metraż, wyposażenie, możliwości przebudowania, eksploatacja, koszty - czynniki decydujące o wynajęciu czy budowie własnej powierzchni składowej można mnożyć bez końca. Koniec końców trzeba godzić się na kompromisy - blisko, ale drogo, daleko, ale tanio lub co gorsza tanio, ale bez odpowiednich zgód i gwarancji, że hala nie spłonie czy nie zawali się. Nic więc dziwnego, że szybko zaczęto szukać alternatywnego rozwiązania dla braku profesjonalnych przestrzeni do przechowywania.

Jak się okazuje, na rynku możemy już znaleźć w pełni solidne i dopracowane produkty, a oferujące stworzenie hali od podstaw- zupełnie jak garnituru - na miarę i pod nasze indywidualne preferencje. Rekord Hale Magazynowe (http://www.halenamiotowe.com.pl/hale-magazynowe-namioty-magazynowe/) oferują zarówno zakup, jak i wynajem hal oraz namiotów magazynowych. Każdy z nich może zostać dostosowany do nas i biznesu, jaki prowadzimy. Nieważne, czy chodzi o rodzaj oświetlenia w pomieszczeniu czy utrzymywanie jednej temperatury niezależnie od pory roku - magazyny mają idealnie wpasowywać się w nasz biznes, a nie odwrotnie. Co więcej, lekka konstrukcja i możliwość wyboru odpowiedniego metrażu hali, pozwalają na szybkie stawianie i rozbieranie obiektu w zależności od naszych aktualnych potrzeb. Może być to zarówno namiot do przechowywania prywatnych sprzętów za domem, jak i wielka hala do magazynowania surowców.

Czas to pieniądz

Mówi się, że nową walutą ludzkości jest czas. To my nim gospodarujemy mogąc zyskać lub stracić realne pieniądze. Na rynku z kolei, wygrywa ten, który pierwszy - nie wpadnie na pomysł - ale go zrealizuje. W skrócie, jeśli gospodarnie rozporządzamy naszym czasem, zyskujemy jednocześnie pieniądze. Pomysł magazynów i namiotów do przechowywania, ma służyć tym, którzy nie chcą kupować działki i stawiać betonowych murów. Idea posłuży także przedsiębiorcom sezonowym, którzy mają określone terminy używania obiektów i nie chcą ponosić rocznych kosztów eksploatacji. Dla tych, którzy stronią od urzędów i „papierkowej roboty” zaznaczamy, że budowa namiotów magazynowych nie wymaga żadnych zgód i pozwoleń. Nowoczesne hale magazynowe to także oszczędność przestrzeni - brak filarów czy słupów pozwala na pełne wykorzystanie potencjału miejsca bez żadnych ograniczeń. Oszczędzamy wielowymiarowo.