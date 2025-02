Przyjechał po pączki ciężarówką. Filmik spod Biedronki podbija internet

Pod filmikiem pojawiło się kilkaset komentarzy. "Na 100 proc. jakiś prywaciarz i będzie sprzedawał po złotówce w swoim sklepie" - spekuluje jeden z internautów. "No ciekawe kto to zje" - zastanawia się kolejny. "Jak odda kartony na makulaturę to jeszcze zarobi" - ironizuje inna osoba.