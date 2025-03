Horrendalne ceny najmu w Moskwie. Rosjanie narzekają

Jak podaje portal kp.ru, średni koszt wynajęcia mieszkania o powierzchni 20-25 mkw. w granicach obwodnicy Moskwy wynosi obecnie około 50 tys. rubli , czyli w przeliczeniu ok. 1780 zł.

Jeśli ktoś poszukuje większego lokum, np. mieszkania z jedną sypialnią, musi liczyć się z kosztem rzędu 60-70 tys. rubli miesięcznie (2140 zł–2,5 tys. zł). Według portalu, aby pozwolić sobie na wynajem, konieczny jest dochód na poziomie co najmniej 100 tys. rubli netto (3560 zł) .

Portal przywołuje historię kobiety, która otrzymała ofertę pracy w Moskwie, którą uznała za dobrze płatną. Okazało się jednak, że za tę pensję wynajęcie choćby jednego pokoju, pozwalającym na pokrycie podstawowych wydatków na jedzenie, odzież i wakacje, było możliwe tylko na odległych przedmieściach, z perspektywą codziennych dojazdów do pracy trwających półtorej godziny.

Eksperci wskazują kilka kluczowych przyczyn wzrostu cen wynajmu . Przede wszystkim wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych (obecnie na poziomie 30 proc.) sprawia, że wielu potencjalnych nabywców rezygnuje z zakupu własnego mieszkania, co zwiększa popyt na najem.

Przy cenie kawalerki w akademiku wynoszącej 12 mln rubli (ok. 600 tys. zł) i oprocentowaniu kredytu hipotecznego na poziomie 28 proc., przy umowie na 30 lat i wpłacie początkowej wynoszącej 3,6 mln rubli (ok. 165 tys. zł), miesięczna rata kredytu wyniosłaby 196 tys. rubli (ok. 9 tys. zł).