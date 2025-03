Kaczyński grubo się pomylił? Ekspert komentuje słowa o cenach gazu

– Dzwoni do mnie koleżanka, po prostu przerażona, bo dostała rachunek za gaz – opowiadał prezes PiS . Kaczyński powiedział, że roczny rachunek jego znajomej wyniósł aż 120 tys. zł.

– Ma rzeczywiście duży dom i jak sądzę, chociaż do tej pory nie widziałem, nieocieplony – kontynuował. – Pytałem moich kolegów, którzy mają też domy ocieplane gazem - tylko mniejsze niż jej. Oni płacą też po 20 tys. złotych – dodał.

Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) w rozmowie z WP Finanse zauważa, że gdyby chodziło o istniejący budynek o powierzchni 200 mkw., to przedstawiona kwota 120 tys. zł rocznie za ogrzewanie gazem byłaby około pięcio- czy sześciokrotnie wyższa niż standardowe koszty.

Kaczyński wysokimi rachunkami za gaz obarcza regulacje, które wprowadza Zielony Ład. Ocenił, że "Zielony Ład jest przeciwko zdrowemu rozsądkowi i to na różne sposoby".

Ekspert przypomina, że cena gazu ziemnego, wraz z kosztami dystrybucji, była zamrożona dla gospodarstw domowych przez blisko 2,5 roku, niezależnie od poziomu jego zużycia. Od lipca 2024 r., po zmianie regulacji dotyczących cen energii elektrycznej i gazu, rachunki za to paliwo wzrosły o 22 proc., a na początku 2025 r. nastąpiła kolejna podwyżka o niemal 6 proc.

Prezes PiS w swoim wystąpieniu podważył także istnienie globalnego ocieplenia . – Nie ma żadnych dowodów, że to działalność człowieka powoduje zmiany klimatu – ogłosił prezes PiS.

Przypomnijmy, że to premier rządu PiS Mateusz Morawiecki w 2019 roku w grudniu zaakceptował na szczycie Rady Europejskiej Europejski Zielony Ład, a następnie w 2020 roku, dokładnie rok później w grudniu, zrezygnował z drugiego weta i zaakceptował podniesienie limitu emisji do 55 proc. do roku 2030.