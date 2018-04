Dwa złote podwyżki dla policjanta. W dyskoncie dostałby 500 zł

Sumienność, zdyscyplinowanie, bardzo dobre wyniki w służbie. Policjant z Gostynia zasłużył na podwyżkę. W uznaniu zasług jego dodatek służbowy wzrósł z 198 zł miesięcznie do kwoty 200 zł.

- 2830 zł na rękę to średnia z całego kraju z nagrodami i uposażeniami. Przeciętna pensja policjanta po przeszkoleniu w Polsce to maksymalnie 2,4 tys. zł netto – podkreślał Rafał Jankowski.

Tymczasem, jak informowaliśmy w WP, w Lidlu pracownik z dwuletnim stażem dostanie nawet 2888 zł na rękę, czyli do 4050 zł brutto. Już przy podpisywaniu umowy może liczyć na 2800 zł do 3550 zł brutto. W przeliczeniu to od 2017 zł do 2539 zł na rękę.