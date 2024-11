Dwie stacje w Londynie zamknięte. Zbliża się świąteczny chaos

Dwa najruchliwsze dworce kolejowe w Wielkiej Brytanii, London Liverpool Street i London Paddington, zostaną zamknięte na kilka dni po ostatnich pociągach w Wigilię, co zakłóci podróże milionom pasażerów - informuje "Independent". Dodatkowo, główna linia z London St Pancras do Leicester, Derby, Nottingham i Sheffield będzie zamknięta przez dziewięć dni w okresie świątecznym.

To pierwsze święta od 2019 r., kiedy pasażerowie nie będą musieli zmagać się z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 czy strajkami kolejowymi. Jednak kluczowe stacje i linie międzymiastowe będą zamknięte z powodu prac inżynieryjnych, w tym trzy w stolicy - pisze portal.

Stacja London Liverpool Street, obsługująca najwięcej pasażerów w Wielkiej Brytanii, zostanie zamknięta od 24 grudnia do 2 stycznia. Prace w Londynie mają na celu odnowienie paneli dachowych, co ma poprawić oświetlenie naturalne i zmniejszyć przecieki.

Stacja London Paddington, druga pod względem liczby pasażerów, będzie zamknięta od 25 do 30 grudnia z powodu prac związanych z projektem HS2. Pociągi z Walii i Kornwalii będą kierowane do London Euston, co zwiększy obciążenie tej stacji.