Dyrektywa PSD2. Trudny poniedziałek dla klientów niektórych banków

Spowolnione logowanie, brak okna do wpisania przesłanego kodu czy problemy z infolinią. Poniedziałek to prawdziwy dzień testu dla banków, które wdrożyły dyrektywę PSD2. Okazuje się, że nie wszystkie instytucje ten egzamin zaliczyły.

Niektórzy użytkownicy mBanku zgłaszają problemy z dostaniem się do rachunku. Do tego proces logowania momentami przebiega w spowolnionym tempie.

"Od wczoraj to samo, na żadnej przeglądarce nie mogę się zalogować, a jak pokazuje ten błąd w aplikacji mobilnej to nie mogę niego wyjść, ok nie działa, i muszę wyjść do menu głównego" - napisał na Twitterze jeden z klientów.