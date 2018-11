Dyskonty idą do premium. Nowy trend

Niemiecka marka dyskontów Lidl wprowadza do swojej oferty ekskluzywne szampany Moët & Chandon i Dom Pérignon. To kolejny już dowód, że dyskonty coraz mniej przypominają dyskonty.



Nawet gdy uda się dojrzeć niewielki baner, to i tak nie wszyscy skojarzą go z Biedronką. Czerwony napis na żółtym tle, a obok uśmiechający się do klientów owad? Już nie. Nowe logo jest znacznie uproszczone, utrzymane w ciemnych barwach. Nie do poznania. Odwiedziliśmy jeden z takich sklepów sieci we Wrocławiu.