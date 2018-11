Lidl instaluje kolejne parkomaty. "Na zakupy u nas powinno wystarczyć 20 minut"

Co robi parkomat pod Lidlem przy placu Szembeka? – pytają mieszkańcy warszawskiego Grochowa. I publikują zdjęcie maszyny, która nawet nie została jeszcze odpakowana.



Dopiero co postawione urządzenie wzbudziło wśród mieszkańców warszawskiego Grochowa małą sensację. "Też się wczoraj nad tym zastanawiałem. Zimno mu jest na bank" – pisze pod postem na Facebooku ze zdjęciem parkomatu jeden z mieszkańców. "To jasne wprowadzają opłatę. Dlaczego? Odp dlatego, że spora ilość osób traktuje ten parking jako prywatny… to samo jest w Carefour na Wileńskim itp. itd." (zachowano pisowni oryginału).