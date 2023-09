Dyskonty tracą pozycję lidera. Tego nikt się nie spodziewał

Według Artura Fiksa z WSB Merito - w Polsce mamy do czynienia z szybkim wzrostem ilości dyskontów. Oznacza to, że osoby z małych miejscowości, aby zrobić tańsze zakupy, nie muszą się udawać do oddalonych hipermarketów i dlatego wybierają zakupy w dyskontach. Dla klientów jest istotne to, że w dyskontach zakupy zrobimy szybciej i wygodniej. Hipermarkety w tym obszarze wypadają słabiej i dlatego konkurują cenowo.