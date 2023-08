Bazary w tarapatach. Eksperci nie mają złudzeń

W dobie wysokiej inflacji w branży handlowej trwa zaciekła walka o portfele Polaków. Bazary i małe sklepy w zderzeniu z dyskontami, które z dostawcami negocjują ceny, wydają się być na straconej pozycji. Drobni handlowcy mogą jednak liczyć, że co najmniej raz w tygodniu przyjdzie do nich 4 na 10 Polaków. - To za mało, aby te podmioty utrzymały się na rynku przy rosnącym udziale marketów - uważają eksperci.