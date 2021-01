Dzień Babci i Dziadka 2021. Promocje potrzebne jak nigdy

Tym samym sieć sklepów Biedronka oferuje rabaty na najpopularniejsze słodycze, jak chociażby wedlowskie Ptasie Mleczko (9,99 zł) czy czekoladki Merci. Dodatkowo w obniżonej cenie zakupić będzie można także kawę oraz Wodę perfumowaną Bi-es (100 ml) za 9,99 zł. Oferta promocyjna obowiązywać będzie do soboty 23 stycznia.

Podobnym tropem zdecydował się podążył główny konkurent Biedronki, czyli sieć sklepów Lidl. Dyskont wraz z początkiem tygodnia wprowadził do oferty szereg produktów dedykowanych seniorom. Mowa m.in. o kwiatach doniczkowych. Korzystając z aplikacji Lidl Plus wszystkie rodzaje storczyków będą dostępne z 25-procentową przeceną (dwupędowy storczyk Multiflora - 29,99 zł). Do kupienia dostępne będą Kalanchoe (9,99 zł) oraz Frizea i Guzmania (19,99 zł za sztukę).