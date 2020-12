Dzień Darmowej Dostawy, czyli kolejna okazja do tańszych zakupów

Dzień Darmowej Dostawy - grudniowy peak zakupowy

Dzień Darmowej Dostawy ma ułatwić klientom podjęcie decyzji zakupowych. W raporcie przygotowanym przez firmy: Shopper i SMS API respondenci zapytani o to, co sprawia, że decydują się na zakupy w danym sklepie internetowym, najczęściej wskazywali atrakcyjną cenę (85,7 proc.), a w następnej kolejności darmową dostawę - 60,7 proc.. Inne czynniki to: wygodne metody płatności, czy opinie produktów w sieci.