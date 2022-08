Dzień, na który czekają seniorzy. W czwartek rusza wypłata 14. emerytur

Wprowadzona też została minimalna wysokość 14. emerytury - jest to 50 zł brutto, a więc 45 złotych na rękę. Świadczenia poniżej tej kwoty nie będą wypłacane. Lepiej sytuowani seniorzy na dodatkowe pieniądze od rządu liczyć więc nie mogą. W 2022 roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln dostanie mniejszą kwotę. W 2022 r. na ten cel przeznaczone zostało ok. 11,4 mld zł.