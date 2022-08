"Może będzie na stałe". Minister zabiera głos ws. 14. emerytury

Na projekt ustawy jeszcze poczekamy

Co będzie dalej? Marlena Maląg, pytana w czwartek przez PAP, co z pracami nad ustawą o 14. emeryturze, która miałaby być świadczeniem stałym, poinformowała, że "oczywiście prace nad taką ustawą trwają". - Ostateczny model i kształt pokażemy opinii publicznej i przedstawimy do prac rządu na początku 2023 r. - zadeklarowała szefowa resoru rodziny i polityki społecznej. - Będziemy szli w tym kierunku, że może 14. emerytura będzie na stałe - dodała.