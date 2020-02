Dzień Świstaka 2020 - co to za święto i kiedy wypada?

Dzień Świstaka, zwany również Dniem Świszcza, to doroczne święto obchodzone przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Kanady. Europejczykom może się kojarzyć za sprawą filmu z Billem Murrayem o tym samym tytule. Jak i kiedy obchodzi się Dzień Świstaka?



Dzień Świstaka - jak świętować i kiedy wypada w 2020 roku?

2 lutego każdego roku wywabia się świstaka z norki. Jeżeli zobaczy on swój cień (czyli w słoneczny poranek) i wróci - to oznacza, że czeka nas jeszcze sześć tygodni zimy. Jeśli natomiast zwierze nie zobaczy swojego cienia (czyli jest pochmurny lub mglisty poranek) - to znaczy, że nadchodzi już wiosna.