Dziwna sytuacja w Lotto. Dotąd były tylko dwa takie przypadki

Aż trudno w to uwierzyć. Zostali milionerami i nigdy nie odebrali nagrody. W historii Totalizatora Sportowego są tylko dwa przypadki, gdy po główną wygraną nie zgłosił się żaden szczęśliwiec.

Blisko 12 mln zł trafione w Wejherowie i ponad 17 mln w Chojnicach nigdy nie trafiło do właściciela. To dwie najwyższe wygrane w Lotto, po które nikt nie zgłosił się do Totalizatora Sportowego. Historie kuponów, które nie zostały zrealizowane, opisuje serwis Wyborcza.pl.