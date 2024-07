Ostrzegają przed zakupem dziwnych paczek nad morzem. Co w nich jest?

Jak do sprawy ustosunkował się Amazon? "Naszym priorytetem jest kolejno: ponowna odsprzedaż, darowizna lub recykling przedmiotów. Wizja firmy jest prosta: jeśli produkt może być przydatny, chcemy, by pozostawał w użyciu. To rozsądne podejście, zarówno ze względu na ekonomię, jak i środowisko" - napisał w oświadczeniu.