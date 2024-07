Czy Biedronka nad morzem jest droższa? Sprawdziliśmy. Oto wyniki

Zanim przejdziemy do omówienia właściwych kosztów warto wspomnieć, że przyjęliśmy zasadę, że uwzględniamy w wyliczeniach tylko te promocje, które nie "zmuszają" konsumenta do zakupienia wielu sztuk tego samego produktu. Dlaczego? Wyjeżdżając na wakacje nikt nie chce przecież wrócić do domu z kilkoma kostkami masła kupionymi na zapas albo kartonem mleka ekstra. Tego typu oferty są bardziej uzasadnione w przypadkach, gdy zaopatrujemy się w artykuły spożywcze na co dzień.