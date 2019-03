Dziwne znalezisko w daniu dla dzieci z Lidla. Sieć odpowiada

Pan Paweł ze Szczecina dwa razy kupował danie dla niemowląt marki Lupilu w Lidlu. Za każdym razem wewnątrz odkrywał jednak dziwną substancję. - Staramy się wyjaśnić sprawę, bezpieczeństwo jest dla nas kluczowe - zapewnia Lidl.

Nasz rozmówca nie jest w stanie powiedzieć, co się znajdowało w deserku dla niemowląt. Ale na pewno nie to, co powinno. - Wyglądało to odrażająco, więc chciałem ostrzec innych rodziców - tłumaczy w rozmowie z WP. Dlatego całą sytuację opisał na Wykopie.