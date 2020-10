Dzwonią do ciebie z nieznanych numerów? Tego słowa unikaj jak ognia

Nowa umowa na telefon komórkowy, szybszy i tańszy internet albo telewizja satelitarna z większą liczbą kanałów. Pretekstów, pod którymi do swoich potencjalnych ofiar dzwonią oszuści jest wiele.

Koronawirus a praca zdalna. Eksperci ostrzegają

Najlepiej po prostu nie odbierać telefonu ani nie oddzwaniać na nieznany numer. Jeśli jednak do rozmowy już dojdzie, to trzeba mieć się na baczności.

UKE przestrzega, by za wszelką cenę unikać podczas rozmowy słowa "tak". Może to później zostać wykorzystane przez nieuczciwe firmy jako wyrażenie zgody na podpisanie umowy.

Jeśli jednak już ktoś da się złapać, to musi pamiętać, że ma 2 tygodnie na rozwiązanie umowy zawartej poza salonem sprzedaży, czyli na przykład przez telefon. Jeśli natomiast doszło do wyłudzenia danych, to należy sprawę bezwzględnie zgłosić organom ścigania.